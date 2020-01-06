Півзахисник київського Динамо Денис Гармаш йде в оренду в турецький клуб Різеспор після 12 років, проведених в системі біло-синіх.

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Ми вирішили згадати найскандальніші ситуації в кар'єрі півзахисника.

Легендарне вилучення Гармаша Юрієм Ваксом, квітень 2012 року.

Жести молодого Гармаша вболівальникам донецького Шахтаря, вересень 2012 року.

Думка Дениса Гармаша про українських суддів, вересень 2012 року.

Промах Гармаша по порожніх воротах Ворскли, серпень 2017 року.

У столиці розстріляли позашляховик Дениса Гармаша, грудень 2017 року.

Гармаш ударив Мораеса і залишив киян у меншості, квітень 2019 року.

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