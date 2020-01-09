Новачок Динамо Брест Євген Хачеріді є сильними гравцем, який підсилить склад команди.

Про це розповів екс-гравець брестського клубу Олексій Хобленко.

"Нойок та Мілевський – лідери. Ці гравці дуже важливі для команди, їх якості допомогли Динамо стати чемпіоном. Щодо Хачеріді, то він, після підписання контракту, тренувався з командою, підтримував форму.

Він без сумніву посилить білоруський колектив. Хоча у нього й не було ігрової практики, але видно, що це дуже сильний футболіст, який обов’язково підсилить Брест", – розповів Хобленко.