Ліверпуль зможе повторити торішнє досягнення у Лізі чемпіонів, якщо команда буде демонструвати таку ж гру, як у першій частині сезону.

Про це розповів захисник Трент Александер-Арнольд.

"Якщо ми зможемо повторити те, що ми демонстрували в першій половині сезону в АПЛ, ми твердо займемо своє місце на фініші.

Сподіваюся, ми зможемо вийти і в фінал Ліги чемпіонів, але у нас складні матчі попереду. Атлетіко - уперта команда, яку важко зламати. Буде цікаво побачити двох емоційних менеджерів і дізнатися, хто з них більш пристрасний.

Ми насолоджувалися Лігою чемпіонів в минулому році, попри той жорсткий темп, який був у нас в сезоні", - розповів Александер-Арнольд.