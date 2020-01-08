Ліверпуль уклав рекордний контракт із спонсором

Ліверпуль матиме нового технічного спонсора

Ліверпуль уклав новий спонсорський контракт із Nike, який став рекордним для Англії.

Про це повідомляє Daily Mail.

Ліверпуль буде заробляти за контрактом з Nike 94 млн євро на рік. Ця сума є рекордною для Англії. Попереднє досягнення належало Манчестер Юнайтед, який отримує від технічного спонсора Adidas 88 млн євро за сезон.

Більше за Ліверпуль заробляють лише Барселона (117 млн євро, Nike) та Реал (115 млн євро, Adidas).

Новий контракт почне діяти із 1 червня 2020 року. Наразі технічним спонсором клубу є компанія New Balance, від якої клуб отримує 53 млн євро на рік.

Нагадаємо, Ліверпуль завдяки диво-голу Джонса переміг Евертон в 1/32 фіналу Кубка Англії.