Зідан: Реал заслужено переміг Валенсію

Реал заслужив вихід у фінал Суперкубку Іспанії.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Зінедін Зідан.

"Це перемога. Ми граємо, щоб перемагати. Ми вкладаємо все в гру, щоб перемагати, і це заслужена перемога. Я радий за результат.

Ми добре працюємо. І ми емоційно стабільні. У нас є все, щоб проводити хороші матчі. Ми добре зіграли проти Валенсії, а це дуже сильний суперник. Але тепер нам потрібно відпочити, адже це тільки півфінал", - відзначив Зідан.