Ліон переміг Брест і вийшов до півфіналу Кубка французької ліги

Ліон став другим півфіналістом турніру

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфінальному матчі Кубка французької ліги Ліон вдома переграв Брест.

Дембеле на 19-ій хвилині матчу вивів вперед Ліон. У другому таймі Ауар подвоїв рахунок. На 86-ій хвилині гості один гол відіграли. Лукас у компенсовані хвилини зустрічі відновив перевагу у два м'ячі.

То ж Ліон став другим півфіналістом Кубка французької ліги. Раніше, до півфіналу турніру вийшов Реймс.

Кубок французької ліги

Чвертьфінал

8 січня

Ліон - Брест 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Дембеле, 2:0 - 55 Ауар, 2:1 - 86 Гладсір, 3:1 - 90+1 Лукас

Раніше, Неймар готовий продовжити контракт із ПСЖ.

Нагадаємо, Барселона визначилася із ціною на Неймара.