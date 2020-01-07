Неймар готовий продовжити контракт із ПСЖ

Неймар може залишитися у ПСЖ

Неймар розглядає можливість підписання нового контракту з ПСЖ.

Про це повідомляє видання Le Parisien.

Гравець хотів покинути паризький клуб, але тепер готовий продовжити угоду. Очікується, що найближчим часом сторони зустрінуться, щоб обговорити умови співпраці.

Чинний контракт Неймара з ПСЖ розрахований до червня 2022 року.

У поточному сезоні 27-річний гравець провів 12 поєдинків, в яких відзначився 9 голами й 6 результативними передачами.

Раніше, Барселона визначилася із ціною на Неймара.

Нагадаємо, Шахтар хотів підписати Неймара.