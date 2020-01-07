Неймар готовий продовжити контракт із ПСЖ

Джерело - football.ua.
Неймар розглядає можливість підписання нового контракту з ПСЖ.
Про це повідомляє видання Le Parisien.
Гравець хотів покинути паризький клуб, але тепер готовий продовжити угоду. Очікується, що найближчим часом сторони зустрінуться, щоб обговорити умови співпраці.
Чинний контракт Неймара з ПСЖ розрахований до червня 2022 року.
У поточному сезоні 27-річний гравець провів 12 поєдинків, в яких відзначився 9 голами й 6 результативними передачами.
Раніше, Барселона визначилася із ціною на Неймара.
Нагадаємо, Шахтар хотів підписати Неймара.