Клопп назвав ім'я свого наступника у Ліверпулі

Стівен Джеррард має стати наступником Юргена Клоппа на чолі Ліверпуля.

Про це Клопп заявив в інтерв'ю FourFourTwo.

"Кенні Далгліш і Стівен Джеррард добре підтримували мене з першого дня в клубі. Якщо Ліверпуль звільнить мене завтра, очевидним вибором на моє місце, напевно, буде Кенні. Але напевно вони захочуть привести Стівена.

Якщо ви запитаєте, хто повинен очолити Ліверпуль після мене, то я назву Стіва. Я допоможу йому, чим зможу. Якщо хтось отримує твою роботу, справа не в ньому, а в тому, що ти справлявся недостатньо добре", - сказав Клопп.