Манчестер Юнайтед хоче підписати лідера Аякса

Донні ван де Бек взимку може змінити клуб

Манчестер Юнайтед може підписати хавбека Аякса Донні ван де Бека вже у січні.

Про це повідомляє ESPN.

На трансфері 22-річного гравця наполягає Уле Гуннар Сульшер. Фахівець тисне на віце-президента клубу Еда Вудворда, переконуючи його в необхідності підсилення команди у цьому місяці.

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Аякс оцінює ван де Бека більш ніж в 50 млн фунтів. У Манчестер Юнайтед вважають, що здійснити операцію з трансферу гравця буде не складно, оскільки Аякс не вийшов в плей-оф Ліги чемпіонів і втратив призові гроші.

Скаути МЮ вважають ван де Бека гравцем, який зможе підсилити команду, в ньому бачать потенціал і впевнені, що він буде прогресувати.

Нагадаємо, трансфер голкіпера Аякса провалився через його колір шкіри.