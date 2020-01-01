Трансфер голкіпера Аякса провалився через його колір шкіри

Онана часто стикається з расизмом

Воротар Аякса Андре Онана через колір його шкіри не зміг перейти в інший клуб у 2017 році.

Про це він заявив в інтерв'ю Voetbalzone.

"У мій перший рік в Аяксі ми дійшли до фіналу Ліги Європи. Після цього мій агент розмовляв із зацікавленим клубом, але той клуб вирішив не оформляти трансфер, оскільки у темношкірого голкіпера виникли б труднощі із вболівальниками. Загалом справа була не в тому, що вони вважали мене недостатньо хорошим воротарем. І я приймаю це, як комплімент. Расизм є. Мені доводиться мати справу з ним майже в кожному виїзному матчі. Але я про це не говорю. Якщо вважаєте мене за мавпу – хай так. Я не бачу різниці між білим і чорним. Якщо ви так робите – це ваша проблема", - сказав Онана.

Раніше, матч Тоттенгем - Челсі зупиняли через расизм.