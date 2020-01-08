Дріс Мертенс може перейти у Ювентус

Туринський Ювентус зацікавлений у 32-річному бельгійському форварді Наполі Дрісу Мертенсу.

Про це повідомляє Calciomercato.

Контракт Мернеса з Наполі розрахований до літа 2020-го року, тому неаполітанський клуб не буде призначати за нього високу ціну.

У поточному сезоні нападник зіграв 22 матчі у всіх турнірах, де забив 9 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

Раніше, Мертенс відмовився переходити у Боруссію.

Нагадаємо, Арсенал і Манчестер Юнайтед хочуть купити захисника Ювентуса.