Джерело - sport.ua.
Туринський Ювентус зацікавлений у 32-річному бельгійському форварді Наполі Дрісу Мертенсу.
Про це повідомляє Calciomercato.
Контракт Мернеса з Наполі розрахований до літа 2020-го року, тому неаполітанський клуб не буде призначати за нього високу ціну.
У поточному сезоні нападник зіграв 22 матчі у всіх турнірах, де забив 9 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.
Раніше, Мертенс відмовився переходити у Боруссію.
Нагадаємо, Арсенал і Манчестер Юнайтед хочуть купити захисника Ювентуса.