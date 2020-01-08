Кан назвав своє завдання у Баварії

Новоспечений член правління мюнхенської Баварії Олівер Кан хоче привести клуб до найвищих вершин.

Про це розповів сам Кан.

"Я виступав за Баварію на протязі 14 років. Це було чудове, дуже емоційний час. Неможливо після такого часу просто покинути клуб і забути про нього. Багато що з того часу змінилося, але ДНК клубу залишилось колишнім. Продовжувати успішні традиції цього клубу - особливий виклик. Коли надійшла пропозиція, я роздумував недовго.

Продовжити цю історію успіху, продовжувати перемагати і, можливо, ще додати - це саме той великий виклик, який відповідає моєму характеру. Для мене це справа серця, і саме тому останні дні були такі емоційні.

З урахуванням розвитку останніх років в Баварії може бути тільки одна мета - всюди бути номером один! В першу чергу ми хочемо показувати уболівальникам відмінний футбол. Для цього повинні бути створені економічні передумови. Наша і моя мета тут - показувати футбол світового рівня і бути всюди на першому місці. Це те, до чого буде прагнути Баварія", - розповів Кан.