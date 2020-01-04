Джерело - Чемпіон.
Німецький голкіпер Шальке Олександр Нюбель продовжить кар'єру в мюнхенській Баварії.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Гравець перейде в новий клуб цього літа на правах вільного агента.
Повідомляється, що контракт підписаний на 5 років.
ℹ️ Der #FCBayern verpflichtet Alexander Nübel zur Saison 2020/21.— FC Bayern München (@FCBayern) January 4, 2020
У нинішньому сезоні Нюбель провів за Шальке 15 матчів у Бундеслізі.
Нагадаємо, Арсенал має намір підсилитися захисником Баварії.
Раніше, Боатенг був близький до переходу в Ювентус.