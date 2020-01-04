Про це повідомляє прес-служба клубу

Джерело - Чемпіон.

Німецький голкіпер Шальке Олександр Нюбель продовжить кар'єру в мюнхенській Баварії.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Гравець перейде в новий клуб цього літа на правах вільного агента.

Повідомляється, що контракт підписаний на 5 років.

ℹ️ Der #FCBayern verpflichtet Alexander Nübel zur Saison 2020/21. — FC Bayern München (@FCBayern) January 4, 2020

У нинішньому сезоні Нюбель провів за Шальке 15 матчів у Бундеслізі.

Нагадаємо, Арсенал має намір підсилитися захисником Баварії.

Раніше, Боатенг був близький до переходу в Ювентус.