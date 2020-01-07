Григорчук не бідна людина

Головний тренер Астани Роман Григорчук не бідна людина і може прожити рік без зарплати.

Про це він заявив в інтерв'ю ТаТоТаке.

"Я вам скажу, що от на даний момент, якщо б мені сказали, що от тобі команда, яка має бюджет, може брати необхідних футболістів, щоб добитися потрапляння в групу Ліги чемпіонів, то я готовий працювати безкоштовно. Спокійно! Я не бідна людина. Я проживу і рік без зарплати", - розповів Григорчук.

Нагадаємо, Карпати хочуть створити потужний клуб.

Раніше, Карпати заборгували зарплату футболістам за 2,5 місяці.