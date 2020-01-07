Рибка: Я не буду коментувати виступи Динамо

Джерело - UA-футбол.
Екс-голкіпер Динамо, Шахтаря та збірної України Олександр Рибка не бажає коментувати виступи киян.
Про це він заявив в інтерв'ю zbirna.com.
"За чемпіонатом України чи є бажання стежити? Звичайно. Але не буду коментувати виступи Динамо. Думаю, що хлопці й тренери самі розберуться в колективі, як поліпшити результати. Попереду зимові збори, хочу побажати команді тільки успіхів", - зазначив Рибка.
Раніше, Рибка може перейти в Олімпік.
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