Рибка: Я не буду коментувати виступи Динамо

Рибка побажав Динамо успіхів

Екс-голкіпер Динамо, Шахтаря та збірної України Олександр Рибка не бажає коментувати виступи киян.

Про це він заявив в інтерв'ю zbirna.com.

"За чемпіонатом України чи є бажання стежити? Звичайно. Але не буду коментувати виступи Динамо. Думаю, що хлопці й тренери самі розберуться в колективі, як поліпшити результати. Попереду зимові збори, хочу побажати команді тільки успіхів", - зазначив Рибка.

Раніше, Рибка може перейти в Олімпік.

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