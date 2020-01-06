Микола Матвієнко може перейти в АПЛ

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко зацікавив представників Манчестер Сіті.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орстейн.

Окрім Матвієнка англійський клуб також зацікавлений у захиснику Інтера Мілану Шкриняру, але варіант з Матвієнко буде більш доступним для Манчестер Сіті.

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Оскільки, Шкриняр лише в минулому році продовжив контракт з Інтером до 2023 року і сума трансферу може бути понад 70 мільйонів євро.

Відзначимо, що чинний контракт Матвієнко з "гірниками" розрахований до літа 2021 року. У поточному сезоні він зіграв за Шахтар 21 матч, в яких відзначився одним забитим голом.

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