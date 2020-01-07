Слован викупив у Зорі контракт бразильця

Рафаел вже не повернеться в Україну

Нападник луганської Зорі Рафаел Ратау підписав контракт зі Слованом з Братислави.

Про це повідомляє zarya.lg.ua.

Бразилець став повноправним гравцем словацької команди. Слован викупив його трансфер повністю. Деталі угоди поки не відомі. Форвард вже почав підготовку до весняної частини сезону, в складі Слована.

Рафаел останній рік грав за містян на правах оренди, де став чемпіоном Словаччини і восени взяв участь в груповому етапі Ліги Європи.

Раніше, Зоря планує підписати футболістів на три позиції.

Нагадаємо, Зоря готова підписати гравця збірної Люксембургу.