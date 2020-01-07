Президент Миная назвав амбітні цілі клубу

Минай спробує по завершенню сезону вийти в українську Прем’єр-лігу.

Про це розповів президент клубу Валерій Пересоляк.

"Звичайно, хочеться поборотися за трійку в Першій лізі та вийти в УПЛ. Принаймні, варто спробувати. Також хочеться чим вище піднятися в Кубку України.

У нас амбітний тренер, амбітні гравці, які самі цього дуже прагнуть. Тому ми і ставимо високі задачі. Але побачимо як все складеться. Головне, щоб гравці і далі грали з бажанням, боролися не просто за результат, а й за честь клубу", - розповів Пересоляк.