Дем'яненко вказав на завдання Нітри

Новопризначений тренер Нітри Анатолій Дем'яненко хоче зберегти клубу прописку у вищій лізі чемпіонату Словаччини.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Перед нами стоїть складне завдання – зберегти прописку в чемпіонаті. Також ми хочемо досягти успіху в Кубку Словаччини. Знаємо, що в складі за кілька років відбулися зміни. Будемо покладатися на футболістів, які в даний час перебувають в обоймі. Гравці повинні довіряти тренеру, а тренер - гравцям. Подивимося, наскільки необхідно зміцнити наш склад.

П'ять стартових матчів на старті другої частини сезону будуть дуже важливими", — розповів Дем'яненко.