Анатолій Дем'яненко відновив клубну тренерську кар’єру

Український тренер Анатолій Дем'яненко відновив активну тренерську кар'єру, очоливши словацький Нітру.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Про деталі угоди українського спеціаліста не повідомляється. У тренерський штаб Дем'яненка увійшли Мирослав Німець і Мирослав Кеніг.

Сьогодні, 6 січня, команда виходить з відпустки і приступає до роботи, 15 лютого відновиться чемпіонат Словаччини. До завершення першого етапу залишилося провести чотири тури. Потім учасники будуть розбиті на дві шістки.

Останнім професійним клубом 60-річного тренера була Волинь, яку він покинув у 2013-му. Згодом, він очолював збірну ветеранів.

Раніше, Кадар пройшов медогляд у Фегерварі.

Нагадаємо, Динамо цікавиться нападником Роми.