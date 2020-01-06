 Нива Тернопіль не зніметься із Другої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Нива Тернопіль не зніметься із Другої ліги

Сьогодні 14:45 94 0
Нива побореться за вихід у Першу лігу
Нива Тернопіль не зніметься із Другої ліги
#Нива, #Друга ліга

Джерело - fcnyva.com.

Тернопільська Нива продовжила виступи у чемпіонаті Другої ліги.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Футбольний клуб Нива заручився підтримкою ще двох бізнесових структур з Тернопільщини і продовжить участь у чемпіонаті Другої ліги щоб виконати поставлене напередодні сезону завдання, а саме — вихід до Першої ліги", - йдеться в повідомленні.

Команда вийде із відпуску 28 січня та розпочне підготовку до третього кола чемпіонату, що заплановане на кінець березня.

Раніше повідомлялося, що український клуб може припинити існування.

Нагадаємо, Димінський вже півроку не фінансує Карпати.

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