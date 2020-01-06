Домагой Віда може змінити клуб

Захисник збірної Хорватії та турецького Бешикташа Домагой Віда найближчим часом може перейти в Астон Віллу.

Про це повідомляє Kartal Bakisi.

Астон Вілла зробила пропозицію турецькому клубу у розмірі 5 млн євро. Однак керівництво Бешикташу розраховує заробити на трансфері не менше 8-10 млн євро.

Бірмінгемський клуб має намір домогтися свого і найближчим часом запропонує туркам нові покращені умови трансферу.

У поточному сезоні турецької Суперліги Віда провів 16 матчів і відзначився 3 забитими голами.

Нагадаємо, Резіспор підтвердив перехід Гармаша.