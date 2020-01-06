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Реал хоче підписати нападника Лейпцига

Сьогодні 09:14 171 0
Тімо Вернер може продовжити кар'єру у Ла-Лізі
Реал хоче підписати нападника Лейпцига
#Вернер, #Реал

Джерело - football.ua.

Реал може підписати нападника Лейпцига Тімо Вернера у літнє трансферне вікно за 80 млн євро.

Про це повідомляє eldesmarque.

Нападник міг покинути Лейпциг цього літа вільним агентом, але продовжив контракт з клубом. Керівництво відзначало, що не перешкоджатиме трансферу Вернера.

У поточному сезоні німець відзначився 23 голами і 10 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Реал узгодив трансфер 17-річного таланта Фламенгу.

Нагадаємо, Реал відмовився від трансферів у січні.

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