Реал хоче підписати нападника Лейпцига

Джерело - football.ua.
Реал може підписати нападника Лейпцига Тімо Вернера у літнє трансферне вікно за 80 млн євро.
Про це повідомляє eldesmarque.
Нападник міг покинути Лейпциг цього літа вільним агентом, але продовжив контракт з клубом. Керівництво відзначало, що не перешкоджатиме трансферу Вернера.
У поточному сезоні німець відзначився 23 голами і 10 результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що Реал узгодив трансфер 17-річного таланта Фламенгу.
Нагадаємо, Реал відмовився від трансферів у січні.