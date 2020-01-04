Реал узгодив трансфер 17-річного таланта Фламенгу

Реал близький до трансферу бразильського таланту

Півзахисник Фламенгу Рейньер може перейти у мадридський Реал.

Про це повідомляє Goal Brasil.

Бразильський клуб погодився продати гравця у Реал. Сума трансферу складе 35 млн євро.

Наразі іспанський клуб і представники Рейньера узгоджують останні деталі контракту. Зокрема, сторони обговорюють, чи залишиться футболіст до кінця сезону чи відразу перейде у Реал.

У минулому сезоні півзахисник провів 14 матчів у бразильському чемпіонаті та забив шість м'ячів.

Нагадаємо, Реал відмовився від трансферів у січні.

Раніше Реал провів переговори з Мане.