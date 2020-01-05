 Дніпро-1 хоче орендувати Цітаішвілі | Футбол | Champion.com.ua
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Дніпро-1 хоче орендувати Цітаішвілі

Сьогодні 14:42 62 0
Але поки узгодити такий трансфер не вдається
Дніпро-1 хоче орендувати Цітаішвілі
#Динамо, #Дніпро-1, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 зацікавлений в послугах 19-річного півзахисника київського Динамо Георгія Цітаішвілі.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

  Важливо: Динамо цікавиться нападником Роми

За даними джерела, дніпряни прагнуть орендувати гравця до кінця поточного сезону, але поки узгодити такий трансфер не вдається.

Сторони зійшлися на тому, що на перший зимовий збір Цітаішвілі відправиться з Динамо, а після закінчення цього етапу підготовки до другої частини сезону переговори про можливу оренду динамівця відновляться.

Нагадаємо, Цітаішвілі за першу команду майже не грає. У поточному сезоні хавбек взяв участь лише в 4-х матчах "біло-синіх", в кожному з яких він виходив на заміну.

Також нагадаємо, що за Дніпро-1 на правах оренди виступають динамівці Владислав Супряга і Сергій Булеца.

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