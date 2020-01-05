Дніпро-1 хоче орендувати Цітаішвілі

Але поки узгодити такий трансфер не вдається

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 зацікавлений в послугах 19-річного півзахисника київського Динамо Георгія Цітаішвілі.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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За даними джерела, дніпряни прагнуть орендувати гравця до кінця поточного сезону, але поки узгодити такий трансфер не вдається.

Сторони зійшлися на тому, що на перший зимовий збір Цітаішвілі відправиться з Динамо, а після закінчення цього етапу підготовки до другої частини сезону переговори про можливу оренду динамівця відновляться.

Нагадаємо, Цітаішвілі за першу команду майже не грає. У поточному сезоні хавбек взяв участь лише в 4-х матчах "біло-синіх", в кожному з яких він виходив на заміну.

Також нагадаємо, що за Дніпро-1 на правах оренди виступають динамівці Владислав Супряга і Сергій Булеца.