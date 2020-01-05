Лаціо вирвав перемогу у Брешії в 18 турі Серії А

Дубль Іммобіле приніс перемогу гостям

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру італійської Серії А Лаціо у більшості святкував вольову перемогу над Брешією.

Господарі завдяки голу Балотеллі вийшли вперед. До перерви Брешія отримала потрійне покарання - вилучення, пенальті і гол. У другому таймі гості тривалий час не могли реалізувати більшість і лише у компенсований час вирвали перемогу.

Чемпіонат Італії - Серія А.

18 тур, 5 січня

Брешія - Лаціо 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 18 Балотеллі, 1:1 - 42 Іммобіле (пен), 1:2 - 90+1 Іммобіле

Раніше, Калиничем цікавився Ньюкасл.

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