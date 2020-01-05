Кадар: Кожен тренер Динамо бачить мене в основному складі

Це не найгірший сезон Томаша Кадара в його кар'єрі.

Про це розповів сам захисник киян.

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"Ні, це не найгірший сезон в кар’єрі. Такий як і інші. Бували як хороші, так і погані матчі. Звичайно, гра проти Хорватії вийшла не найкращою. Потім та травма, але як тільки я одужав, то одразу повернув собі місце в стартовому складі Динамо. А це все-таки щось означає. Я зіграв 100 матчів у складі Динамо, але так мало статися. Це вже не перший мій рік у Києві і кожен тренер Динамо бачить мене в основному складі, а їх вже було чимало", - сказав Кадар.