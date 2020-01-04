Український тренер Мирон Маркевич проводив переговори із турецькими клубами.

Про це розповів агент FIFA Гювен Меміш.

"Свого часу Маркевич вів переговори з Галатасараєм. Думаю, що сторони не домовилися з фінансових питань. На жаль, зараз в Туреччині немає попиту на українських тренерів.