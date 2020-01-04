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Маркевич міг очолити Галатасарай

Сьогодні 22:13 198 0
Гювен Меміш прокоментував зацікавленість турецьких клубів Мироном Маркевичем
Маркевич міг очолити Галатасарай
#Маркевич, #Галатасарай

Джерело - footboom.com.

Український тренер Мирон Маркевич проводив переговори із турецькими клубами.

Про це розповів агент FIFA Гювен Меміш.

"Свого часу Маркевич вів переговори з Галатасараєм. Думаю, що сторони не домовилися з фінансових питань. На жаль, зараз в Туреччині немає попиту на українських тренерів.

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Його кандидатурою цікавилися. Спочатку Трабзонспор, а потім Коньяспор. Це було у 2016-2017 роках", - розповів Меміш.

Раніше, Маркевич відмовився від пропозиції очолити львівську команду.

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