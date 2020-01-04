Ньюкасл втратив перемогу над Рочдейлом, перемоги Бернлі та Бірмінгема. Результати 1/32 Кубку Англії

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 4 січня, були зіграні перші матчі третього кола Кубка Англії.
Кубок Англії
1/32 фіналу, 04 січня
Бернлі – Пітерборо 4:2 (3:1)
Голи: 1:0 – 8 Родрігес, 2:0 – 15 Пітерс, 3:0 – 23 Хендрік, 3:1 – 39 Тоні, 4:1 – 52 Родрігес, 4:2 – 76 Джейд-Джонс
Бірмінгем – Блекберн 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 4 Кроулі, 1:1 – 61 Армстронг (пен), 2:1 – 90 Бела
Бристоль Сіті – Шрусбері 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 30 Дьєдіу, 1:1 – 48 Госс
Міллволл – Ньюпорт 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 Сміт, 2:0 – 64 Махоні, 3:0 – 82 Бредшоу
Ротергем – Халл 2:3 (2:1)
Голи: 0:1 – 16 Івз, 1:1 – 20 Сміт, 2:1 – 43 Васселл, 2:2 – 66 Івз, 2:3 – 90+3 Івз
Рочдейл - Ньюкасл Юнайтед 1:1
Голи: 0:1 – 17 Альмірон, 1:1 – 79 Вібрехем