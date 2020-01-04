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Лінекер: Гвардіола змінив футбол в АПЛ

Сьогодні 20:55 120 0
Гарі Лінекер прокоментував вклад Хосепа Гвардіоли в англійський футбол
Лінекер: Гвардіола змінив футбол в АПЛ
#Гвардіола, #Манчестер Сіті, #Лінекер

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола змінив прямолінійний футбол в АПЛ.

Про це розповів екс-нападник збірної Англії Гарі Лінекер.

"З величезною повагою ставлюся до досягнень сера Алекса, і, зрозуміло, він найуспішніший тренер.

Але Гвардіола змінив те, як ми граємо в футбол і думаємо про нього. Від нашої одержимості прямолінійною грою - до тотального футболу. А говорили, що це неможливо ", - розповів Лінекер.

Нагадаємо, Гвардіола побив рекорд Моурінью в АПЛ.

Раніше, Зінченко забив перший гол у сезоні за Манчестер Сіті.

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