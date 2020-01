Лінекер: Гвардіола змінив футбол в АПЛ

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола змінив прямолінійний футбол в АПЛ.

Про це розповів екс-нападник збірної Англії Гарі Лінекер.

ferent thing. Guardiola has changed the way we play/think about the game. From our obsession with direct play to total football...and they said it couldn’t be done. https://t.co/J857HQe5dw