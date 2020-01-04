Лінекер: Гвардіола змінив футбол в АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола змінив прямолінійний футбол в АПЛ.
Про це розповів екс-нападник збірної Англії Гарі Лінекер.
"З величезною повагою ставлюся до досягнень сера Алекса, і, зрозуміло, він найуспішніший тренер.
Але Гвардіола змінив те, як ми граємо в футбол і думаємо про нього. Від нашої одержимості прямолінійною грою - до тотального футболу. А говорили, що це неможливо ", - розповів Лінекер.
Total respect for Sir Alex’s achievements, and, of course, he’s the most successful, but that’s an entirely dif
ferent thing. Guardiola has changed the way we play/think about the game. From our obsession with direct play to total football...and they said it couldn’t be done. https://t.co/J857HQe5dw— Gary Lineker (@GaryLineker) January 4, 2020
Нагадаємо, Гвардіола побив рекорд Моурінью в АПЛ.
Раніше, Зінченко забив перший гол у сезоні за Манчестер Сіті.