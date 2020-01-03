Гвардіола хоче зберегти лідера Манчестер Сіті

Джерело - football24.ua.
Манчестер Сіті хоче зберегти бразильського півзахисника Фернандінью.
Про це розповів головний тренер "місцян" Хосеп Гвардіола.
"Фернандінью не повинен мене ні в чому переконувати – він робив це протягом трьох сезонів нашої спільної роботи. Він знає, що ми вважаємо його одним з найвидатніших гравців Манчестер Сіті в історії. Я не задумуюсь щодо наявності двох центральних захисників у складі, адже Фернандінью непогано виконує функції центрбека. Все залежить від того, чи погодиться він продовжити контракт", - розповів Гвардіола.
У поточному сезоні Фернандінью відіграв 22 матчі за Манчестер Сіті.
Нагадаємо, Гвардіола побив рекорд Моурінью в АПЛ.
Раніше, Тоттенгем програв Саутгемптону.