Джерело - Чемпіон.
Французький півзахисник туринського Ювентуса Адрієн Рабйо не покине команду взимку.
Про це повідомляє журналіста Goal.com Ромео Агресті.
У Ювентусі вважають, що у футболіста є потенціал, який дозволить йому зіграти важливу роль у другій частині сезону.
#Juventus have no intention to sell #Rabiot and believe in his potential to play a key role for the remainder of the season ❌🇫🇷 @goal— Romeo Agresti (@romeoagresti) January 4, 2020
Раніше з'являлася інформація про інтерес Евертона до Рабйо.
Нагадаємо, Боатенг був близький до переходу в Ювентус.