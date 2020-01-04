У клубі вважають, що він може зіграти важливу роль в сезоні

Джерело - Чемпіон.

Французький півзахисник туринського Ювентуса Адрієн Рабйо не покине команду взимку.

Про це повідомляє журналіста Goal.com Ромео Агресті.

У Ювентусі вважають, що у футболіста є потенціал, який дозволить йому зіграти важливу роль у другій частині сезону.

#Juventus have no intention to sell #Rabiot and believe in his potential to play a key role for the remainder of the season ❌🇫🇷 @goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) January 4, 2020

Раніше з'являлася інформація про інтерес Евертона до Рабйо.

Нагадаємо, Боатенг був близький до переходу в Ювентус.