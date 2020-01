Французький півзахисник туринського Ювентуса Адрієн Рабйо не покине команду взимку.

Про це повідомляє журналіста Goal.com Ромео Агресті.

У Ювентусі вважають, що у футболіста є потенціал, який дозволить йому зіграти важливу роль у другій частині сезону.

#Juventus have no intention to sell #Rabiot and believe in his potential to play a key role for the remainder of the season ❌🇫🇷 @goal