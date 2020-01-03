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Анчелотті потрібен півзахисник Ювентуса

Сьогодні 12:15 319 0
Рабйо може змінити команду у січні
Анчелотті потрібен півзахисник Ювентуса
#Рабйо, #Ювентус

Джерело - UA-футбол.

У послугах півзахисника Ювентуса Адріана Рабйо дуже зацікавлений Карло Анчелотті, який нещодавно очолив Евертон.

Про це повідомляє Сalciomercato.

Він вже провів зустріч з керівництвом та назвав цей трансфер пріоритетним. Італієць хоче зміцнити лінію півзахисту.

Іриски мають намір орендувати гравця, прописавши суму викупу. Також англійці будуть виплачувати зарплату французу (3,5 мільйона євро за півроку).

Раніше, Ювентус хоче купити голкіпера Барселони.

Нагадаємо, Боатенг був близький до переходу в Ювентус.

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