Анчелотті потрібен півзахисник Ювентуса

Рабйо може змінити команду у січні

У послугах півзахисника Ювентуса Адріана Рабйо дуже зацікавлений Карло Анчелотті, який нещодавно очолив Евертон.

Про це повідомляє Сalciomercato.

Він вже провів зустріч з керівництвом та назвав цей трансфер пріоритетним. Італієць хоче зміцнити лінію півзахисту.

Іриски мають намір орендувати гравця, прописавши суму викупу. Також англійці будуть виплачувати зарплату французу (3,5 мільйона євро за півроку).

Раніше, Ювентус хоче купити голкіпера Барселони.

Нагадаємо, Боатенг був близький до переходу в Ювентус.