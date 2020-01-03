Арсенал має намір підсилитися захисником Баварії

Боатенг може перейти до клубу АПЛ

Арсенал має намір підсилити лінію оборони, підписавши захисника Баварії Жерома Боатенга.

Про це повідомляє Sky Sports Germany.

Сума трансферу може скласти 15 мільйонів євро. Сам гравець вже спілкувався з наставником Баварії Хансом Флік з приводу свого майбутнього, на що Флік порадив Боатенга самостійно прийняти рішення.

У поточному сезоні Боатенг провів у складі німецького гранда 14 матчів у всіх турнірах.

Контракт Боатенга з мюнхенцями закінчується влітку 2021 року.

Нагадаємо, Боатенг хоче піти з Баварії.

Раніше, Боатенг був близький до переходу в Ювентус.