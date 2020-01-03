Арсенал має намір підсилитися захисником Баварії

Джерело - sportarena.com.
Арсенал має намір підсилити лінію оборони, підписавши захисника Баварії Жерома Боатенга.
Про це повідомляє Sky Sports Germany.
Сума трансферу може скласти 15 мільйонів євро. Сам гравець вже спілкувався з наставником Баварії Хансом Флік з приводу свого майбутнього, на що Флік порадив Боатенга самостійно прийняти рішення.
У поточному сезоні Боатенг провів у складі німецького гранда 14 матчів у всіх турнірах.
Контракт Боатенга з мюнхенцями закінчується влітку 2021 року.
Нагадаємо, Боатенг хоче піти з Баварії.
Раніше, Боатенг був близький до переходу в Ювентус.