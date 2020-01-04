Ребров - найкращий тренер Ференцвароша 2010-х

Вболівальники Ференцвароша визначилися з найкращим наставником декади

Джерело - сайт уболівальників Ференцвароша.

Відбулося голосування серед уболівальників угорського Ференцвароша, в якому вони визначали найуспішного тренера команди за останні 10 років.

Про це повідомляє сайт уболівальників Ференцвароша.

Перше місце з великим відривом дісталося українському тренеру Сергію Реброву, за якого свій голос віддали 1627 респондентів, що склало 72,7% від загальної кількості.

Ребров прийшов у команду в серпні 2018 року і зумів виграти чемпіонат Угорщини та вивести клуб у груповий раунд Ліги Європи.

Друге місце зайняв Томас Долл (16,5%), а третім виявився Рікардо Моніж (77 голосів і 3,4%).

Нагадаємо, Ребров прокоментував виліт із Ліги Європи.