Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров задоволений виступом своєї команди у Лізі Європи.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Найкраща гра проти Лудогорця з тих чотирьох, які ми зіграли за останній час. Ми створювали моменти, але не забивали. Упевнений, в першому таймі нам повинні були давати пенальті. Хороший досвід для наших футболістів. Був шанс пройти далі, але я пишаюся своїми гравцями, які грали на перемогу.

В цілому, я задоволений виступом в Лізі Європи. Сказав хлопцям, що якщо вони хочуть знову грати на цьому рівні, то потрібно вигравати чемпіонат Угорщини", - розповів Ребров.