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Колос покинуло четверо гравців

Вчора 23:31 182 0
Колос оновлює склад перед другою частиною сезону
Колос покинуло четверо гравців
#Колос, #УПЛ

Джерело - koloskovalivka.com.

Ковалівський Колос покинуло четверо футболістів.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Другу половину чемпіонату команда розпочне без Джемаля Кизилатеша, В’ячеслава Рябова, Владислава Нехтія та Владислава Охрончука. Усі угоди були припинені за обопільною згодою сторін.

"Футбольний клуб Колос дякує всім хлопцям за їхню працю та вклад в розвиток клубу і історичне досягнення – вихід в УПЛ!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Богданов перейшов у Колос.

Раніше, Динамо назвало умови трансферу Беніто.

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