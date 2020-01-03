Динамо назвало умови трансферу Беніто

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Київське Динамо узгодило контракт з 21-річним нігерійським вінгером Беніто.
Про це повідомляє прес-служба столичного клубу.
Контракт терміном на 3,5 роки буде підписаний у випадку, коли гравець успішно пройде медобстеження, яке заплановане на 10 січня.
Основна позиція Беніто - фланговий гравець атаки. Має досвід ігор на обох флангах, а також на позиції центрального форварда.
Раніше, Селюк підтвердив перехід Беніто у Динамо.
Нагадаємо, Динамо підписало гравця російського Тамбова.