Динамо назвало умови трансферу Беніто

Динамо може підсилитися нігерійським футболістом

Київське Динамо узгодило контракт з 21-річним нігерійським вінгером Беніто.

Про це повідомляє прес-служба столичного клубу.

Контракт терміном на 3,5 роки буде підписаний у випадку, коли гравець успішно пройде медобстеження, яке заплановане на 10 січня.

Основна позиція Беніто - фланговий гравець атаки. Має досвід ігор на обох флангах, а також на позиції центрального форварда.

Раніше, Селюк підтвердив перехід Беніто у Динамо.

Нагадаємо, Динамо підписало гравця російського Тамбова.