У Києві трагічно загинула чемпіонка України

Джерело - sport.ua.
Член жіночої молодіжної збірної України з боксу Аміна Булах загинула трагічно загинула у столиці України.
Про це повідомляє Українська федерація боксу.
Нещасний випадок трапився у селі Тарасівка Києво-Святошинського району у четвер, 14 листопада. Дівчина, перебуваючи в навушниках, не почула наближення потягу. Спортсменка загинула на місці події.
18-річна спортсменка з Кропивницького була чемпіонкою України. У вересні цього року Аліна Булах здобула бронзову медаль на молодіжному чемпіонаті Європи у Софії.
Нагадаємо, у Москві застрелили чемпіона світу.
Раніше, американська гімнастка загинула на тренуванні.