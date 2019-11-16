У Києві трагічно загинула чемпіонка України

Спорсменка потрапила під потяг

Член жіночої молодіжної збірної України з боксу Аміна Булах загинула трагічно загинула у столиці України.

Про це повідомляє Українська федерація боксу.

Нещасний випадок трапився у селі Тарасівка Києво-Святошинського району у четвер, 14 листопада. Дівчина, перебуваючи в навушниках, не почула наближення потягу. Спортсменка загинула на місці події.

18-річна спортсменка з Кропивницького була чемпіонкою України. У вересні цього року Аліна Булах здобула бронзову медаль на молодіжному чемпіонаті Європи у Софії.

Нагадаємо, у Москві застрелили чемпіона світу.

Раніше, американська гімнастка загинула на тренуванні.