Французький півзахисник Атлетіко Тома Лемар не виправдав надій тренерського штабу.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Дієго Сімеоне.

"Факти говорять самі за себе. Це правда, що він не зміг досягти того, на що він здатний. У нього є якості, яких немає більше ні в кого в команді. Сподіваюся, що тепер, коли він повернувся після травми, настане важливий момент.

Кожен раз, коли він був доступний, він частіше грав, чим не грав. Його якості завжди вражали мене, але він не виправдав очікувань", - розповів Сімеоне.