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Атлетіко замість Кавані готовий підписати форварда з чемпіонату Китаю

Сьогодні 14:10 197 0
Бакамбу може повернутися до Ла-Ліги
Атлетіко замість Кавані готовий підписати форварда з чемпіонату Китаю
#Бакамбу, #Атлетіко

Джерело - football24.ua.

Мадридський Атлетіко розглядає варіант покупки нападника Бейцзін Гоань Седріка Бакамбу.

Про це повідомляє Goal.com.

Здійснити цей трансфер Атлетіко планує, якщо не вдасться підписати форварда ПСЖ Едінсона Кавані.

Мадридці вважають що трансфер 28-річного конголезького футболіста, який раніше грав за Вільяреал, буде кращим за Пако Алькасера ​​з Борусії або Дріса Мертенса з Наполі. Оскільки Седрік знайомий з Ла Лігою, має хорошу статистику і може прийти безкоштовно.

Нагадаємо, Седрік перейшов у Бейцзін із Вільяреала взимку 2018 року і відмінно показав себе в китайській лізі, забивши 10 голів у 16 поєдинках, що допомогло його команді здобути срібні медалі.

Раніше повідомлялося, що Кавані вибирає між італійським та іспанським клубами.

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