Ювентус зацікавився захисником клубу Серії С

17-річний італієць може посилити молодіжну команду туринців

Правий захисник Новари, яка виступає в Серії С, Томмазо Барб'єрі потрапив до сфери інтересів туринського Ювентуса.

Про це повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Скира.

Керівництво старої синьйори готове здійснити трансфер 17-річного італійця вже цієї зими.

Барб'єрі розглядається Ювентусом як футболіст на перспективу, тому підписуватися він буде не для основного складу, а для команди U-23.

У поточному сезоні Томмазо Барб'єрі провів десять поєдинків за Новару, в яких він забив один гол.

Раніше, туринський Ювентус підписав 19-річного півзахисника Деяна Кулусевскі.