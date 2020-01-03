Ювентус підписав півзахисника Аталанти

Кулусевські став партнером Роналду

Півзахисник Деян Кулусевські підписав контракт з туринським Ювентусом.

Про це повідомляє сайт туринців.

За трансфер було заплачено 35 мільйонів євро. Також на рахунок Аталанти в майбутньому може бути переведено 9 мільйонів у вигляді бонусів. Контракт підписаний до літа 2024 року.

Кулусевські до літа буде футболістом Парми, в якій і почав поточний сезон. Однак права на нього належали Аталанті, яка не розраховувала на гравця.

У поточному сезоні Деян провів 19 матчів, забив 4 голи, а також зміг віддати 7 гольових передач.

Раніше, Ювентус хоче купити голкіпера Барселони.

Нагадаємо, Боатенг був близький до переходу в Ювентус.