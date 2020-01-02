Де Пена вказав свою ціль у Динамо

Футболістові завжди приємно коли клуб продовжує з ним контракт.

Про це заявив півзахисник Динамо Карлос де Пена.

"Футболістові завжди приємно коли клуб продовжує з ним контракт. Це хороший знак, адже це означає, що я роблю все правильно і мною задоволені. Мої цілі залишаються незмінними - викладатися на 100% на кожному тренуванні і в кожній грі, намагатися допомогти команді вигравати в кожному матчі. Звісно, коли перебуваєш довгий час у команді, намагаєшся стати для неї важливим гравцем.

Які цілі ставлю перед собою, чого хочу досягти у 2020 році? Грати якомога більше, допомогти команді завоювати нові трофеї та виконати всі завдання, які перед нами поставить клуб. Зі свого боку обіцяю працювати з усією відповідальністю і професіоналізмом, що я і робив від першого дня у Динамо", - зазначив Де Пена.