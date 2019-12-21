Гравець Шахтаря уникнув додаткового покарання через вилучення у Лізі чемпіонів

Джерело - sport.uа.
Захисник Шахтаря Додо не отримав додаткове покарання за вилучення в матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти.
Про це повідомляє УЄФА.
Додо отримав червону картку за грубу гру. Дисциплінарний комітет УЄФА розглянув цей епізод, проте залишив в силі звичайне покарання.
Через вилучення Додо пропустить 1 матч. Це буде поєдинок Ліги Європи проти Бенфіки.
Раніше, Фенербахче зацікавився гравцем Шахтаря.
Нагадаємо Шахтар буде грати в 1/16 фіналу ЛЄ, де зустрінеться з Бенфікою.