Гравець Шахтаря уникнув додаткового покарання через вилучення у Лізі чемпіонів

Додо пропустить матч із Бенфікою

Захисник Шахтаря Додо не отримав додаткове покарання за вилучення в матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти.

Про це повідомляє УЄФА.

Додо отримав червону картку за грубу гру. Дисциплінарний комітет УЄФА розглянув цей епізод, проте залишив в силі звичайне покарання.

Через вилучення Додо пропустить 1 матч. Це буде поєдинок Ліги Європи проти Бенфіки.

Раніше, Фенербахче зацікавився гравцем Шахтаря.

Нагадаємо Шахтар буде грати в 1/16 фіналу ЛЄ, де зустрінеться з Бенфікою.