 Сабо: Розширення УПЛ буде правильним кроком | Футбол | Champion.com.ua
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Сабо: Розширення УПЛ буде правильним кроком

Сьогодні 16:56 331 0
Екс-наставник Динамо підтримує збільшення команд УПЛ
Сабо: Розширення УПЛ буде правильним кроком
#Сабо, #УПЛ

Джерело - sport.ua.

Розширення УПЛ є правильним кроком, адже на міжнародній арені змушені з нами рахуватися.

Про це колишній тренер Динамо Йожеф Сабо заявив zbirna.com.

"Хочу навести вам приклад. Я ходжу практично на всі домашні матчі Оболоні Бровар. Якось сказав Сергію Ковальцю, що він молодець - тримається зі своєю командою в групі лідерів, при тому, що футболісти у нього під рукою слабенькі.

Якщо поглянути на склади лідерів Першої ліги - Руху, Металіста-1925, Волині, то ви практично не побачите там молодих і перспективних хлопців. Грають футболісти з УПЛ, які, звичайно ж, на виду, але це зараз. А що буде потім, ніхто не знає.

Розширення УПЛ буде правильним кроком. Ми зуміли довести це, незважаючи на війну, кризу... На міжнародній арені змушені з нами рахуватися", - зазначив Сабо.

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