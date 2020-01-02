Хорхе Карраскаль залишиться у Рівер Плейт

Рівер Плейт хоче викупити контракт колумбійського півзахисника львівських Карпат Хорхе Карраскаля.

Про це повідомляє Gol Caracol.

Аргентинський клуб виплатить львів'янам 2,5 млн євро за футболіста, який протягом року виступав на правах оренди за аргентинський клуб.

"Тренер Гальярдо дає мені можливість грати, і його віра робить мене щасливим", - зізнався Карраскаль.

У поточному сезоні півзахисник зіграв в 11 матчах у всіх турнірах, в яких відзначився двома забитими голами.

Нагадаємо, Карпати хочуть створити потужний клуб.

Раніше, Карпати заборгували зарплату футболістам за 2,5 місяці.