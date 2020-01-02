Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола буде робити ставку на перемогу у Лізі чемпіонів.

Про це розповів екс-гравець Барселони Хаві Ернандес.

"Пеп - природжений переможець. Йому боляче, що Сіті так сильно відстає від Ліверпуля в Прем'єр-лізі, але він не здається. Однак Гвардіола залишиться реалістом. Розрив великий, на даний момент малоймовірно, що Ман Сіті зможе виграти АПЛ втретє поспіль. З огляду на це, думаю, є великий шанс, що пріоритетом для Пепа стане Ліга чемпіонів.

Має бути два великих матчі проти Реала. Можливо, у них буде можливість відпочити перед цими іграми, чого вони б не змогли собі дозволити, якби вони брали участь в чемпіонській гонці.

Пеп хоче виграти будь-який можливий трофей, але якби ви запитали його на початку сезону, що б він вважав за краще, я впевнений, що він би вибрав ЛЧ", - розповів Хаві.