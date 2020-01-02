 Хаві назвав пріоритетний турнір для Гвардіоли | Футбол | Champion.com.ua
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Хаві назвав пріоритетний турнір для Гвардіоли

Сьогодні 14:41 218 0
Хаві прокоментував цілі Хосепа Гвардіоли
Хаві назвав пріоритетний турнір для Гвардіоли
#Хаві, #Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - xsport.ua.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола буде робити ставку на перемогу у Лізі чемпіонів.

Про це розповів екс-гравець Барселони Хаві Ернандес.

"Пеп - природжений переможець. Йому боляче, що Сіті так сильно відстає від Ліверпуля в Прем'єр-лізі, але він не здається. Однак Гвардіола залишиться реалістом. Розрив великий, на даний момент малоймовірно, що Ман Сіті зможе виграти АПЛ втретє поспіль. З огляду на це, думаю, є великий шанс, що пріоритетом для Пепа стане Ліга чемпіонів.

Має бути два великих матчі проти Реала. Можливо, у них буде можливість відпочити перед цими іграми, чого вони б не змогли собі дозволити, якби вони брали участь в чемпіонській гонці.

Пеп хоче виграти будь-який можливий трофей, але якби ви запитали його на початку сезону, що б він вважав за краще, я впевнений, що він би вибрав ЛЧ", - розповів Хаві.

Нагадаємо, Манчестер Сіті переміг Евертон у 21 турі АПЛ.

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