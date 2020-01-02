Екс-гравець Зорі перейшов у японський клуб

Юрі Фрейтас продовжить кар'єру у Японії

Колишній форвард Зорі Юрі Фрейтас буде виступати у японському клубі Ренофа Ямагучі

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Гравець перейшов із португальського Портімоненсе на правах оренди.

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Наразі Ренофа Ямагучі займає 12-е місце у другому за силою дивізіоні Японії.

У поточному сезоні 24-річний гравець провів 7 матчів у чемпіонаті Португалії, забив 1 м'яч і віддав 1 гольову передачу.

Юрі грав за Зорю в сезоні 2017/18. Після цього луганський клуб продав його в Аль-Наср.

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