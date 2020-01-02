Екс-гравець Зорі перейшов у японський клуб

Джерело - sport.ua.
Колишній форвард Зорі Юрі Фрейтас буде виступати у японському клубі Ренофа Ямагучі
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Гравець перейшов із португальського Портімоненсе на правах оренди.
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Наразі Ренофа Ямагучі займає 12-е місце у другому за силою дивізіоні Японії.
У поточному сезоні 24-річний гравець провів 7 матчів у чемпіонаті Португалії, забив 1 м'яч і віддав 1 гольову передачу.
Юрі грав за Зорю в сезоні 2017/18. Після цього луганський клуб продав його в Аль-Наср.
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