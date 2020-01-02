Артета: Я дуже щасливий і пишаюся футболістами Арсенала

Гравці Арсенала продемонстрували дивовижну самовіддачу та бажання у грі проти Манчестер Юнайтед.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Мікель Артета.

"Відчуття чудові, неймовірні! Я дуже щасливий і пишаюся футболістами, грою, яку вони показали.

Перший тайм вийшов набагато краще другого. Все, що планували робити, працювало дуже добре. У нас було достатньо можливостей, щоб відправити інтригу в ліжечко набагато раніше. У фізичному плані рівень впав після перерви. Але самовіддача і бажання були приголомшливими.

Я намагаюся допомагати футболістам як тільки можливо, вибудовувати належну структуру, щоб вони комфортно себе почували. Але і вони повинні реалізовувати це, і я дуже задоволений тим, що в даний момент вони це роблять. Гра стає краще, так що я дуже сильно хотів перемогти, і ми цього домоглися", - розповів Артета.