Артета: Я дуже щасливий і пишаюся футболістами Арсенала

Джерело - ua.tribuna.com.
Гравці Арсенала продемонстрували дивовижну самовіддачу та бажання у грі проти Манчестер Юнайтед.
Про це розповів головний тренер лондонського клубу Мікель Артета.
"Відчуття чудові, неймовірні! Я дуже щасливий і пишаюся футболістами, грою, яку вони показали.
Перший тайм вийшов набагато краще другого. Все, що планували робити, працювало дуже добре. У нас було достатньо можливостей, щоб відправити інтригу в ліжечко набагато раніше. У фізичному плані рівень впав після перерви. Але самовіддача і бажання були приголомшливими.
Я намагаюся допомагати футболістам як тільки можливо, вибудовувати належну структуру, щоб вони комфортно себе почували. Але і вони повинні реалізовувати це, і я дуже задоволений тим, що в даний момент вони це роблять. Гра стає краще, так що я дуже сильно хотів перемогти, і ми цього домоглися", - розповів Артета.
Раніше, Арсенал переміг Манчестер Юнайтед у 21 турі АПЛ.
Нагадаємо, Артета не хоче втрачати Джаку.